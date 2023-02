Quelles sont les séries les plus piratées aux Etats-Unis ?

Malgré la profusion de plateformes de vidéos, certains sérievores peuvent se tourner vers des sites de streaming illégaux pour regarder leur série. Mais quelles sont celles qui ont été le plus piratées en 2022 ? Réponse avec ce top 10.

2022 a été une année faste pour les séries, entre l'arrivée de nombreuses nouveautés et les nouvelles saisons de rendez-vous déjà établis. Un enthousiasme que la multitude de plateformes de streaming partage avec les sites pirates. Le site Variety s'est penché sur les séries les plus piratées de l'année 2022 avec l'aide du cabinet Muso.

Dans le rapport "The New Face of Content Piracy", ce dernier a listé les dix séries les plus regardées illégalement aux Etats-Unis, via des sites de streaming illégaux, de sites Torrent ou grâce à des téléchargements. Et c'est House of the Dragon, diffusé sur HBO, qui remporte la première place. Le préquel suit les traces de sa série originale, "Game of Thrones", qui était elle aussi la série la plus piratée au moment de sa diffusion.

Les séries animées, moins accessibles aux Etats-Unis, sont plus enclines à être regardées illégalement par les internautes. Une tendance qui se confirme avec la deuxième place de Chainsaw Man, la saison 6 de la série Rick et Morty qui arrive à la troisième place, la première saison de Bleach à la sixième place, la première saison de SPY x FAMILY neuvième du top et la saison 2 du manga The Rising of the Shield Hero en fin de classement.

Contrairement au classement des séries les plus regardées en 2022 réalisé par Nielsen, les séries Netflix brillent par leur absence. Ni Stranger Things, Mercredi ou encore Ozark ne font partie des séries les plus piratées sur le sol américain. Un effet notamment dû à la possibilité de partager son mot de passe du compte Netflix bien plus facilement avec un tiers, rendant ainsi le partage plus facile et moins onéreux.

Avec la nouvelle politique de Netflix, souhaitant rendre cette option payante, le classement pourrait alors être totalement bouleversé en 2023.

Top 10 des saisons de séries les plus piratées en 2022

1) House of the Dragon - saison 1

2) Chainsaw Man - saison 1

3) Running Man - saison 1

4) Rick and Morty - saison 6

5) Moon Knight - saison 1

6) Bleach - saison 1

7) The Eminence in Shadow - saison 1

8) The Lord of the Rings: The Rings of Power - saison 1

9) SPY x FAMILY - saison 1

10) The Rising of the Shield Hero - saison 2