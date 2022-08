Quelles sont les séries incontournables à binge watcher cet été sur Auvio ?

De ”criminel” à avocat en passant par candidat politique et producteur de série, For Life raconte l’incroyable histoire d’Isaac Wright Jr. Il a été condamné à la prison à vie pour un crime qu’il n’avait pas commis. Sa quête de justice et sa pugnacité seront récompensées. Depuis sa cellule, Isaac arrive à prouver son innocence et last but not least il aide à annuler des condamnations illégitimes de 20 de ses codétenus (oui, c'est badass). Cerise sur le gâteau, For Life est produite entre autres par le rappeur super connu 50 Cent. Créée par Hank Steinberg, elle est diffusée pour la première fois en 2020 aux USA.

Côté casting, l’acteur britannique Nicholas Pinnock interprète avec panache le rôle d’Isaac (alias Aaron Wallace dans la série). A l’affiche, on retrouve également les talentueuses Indira Varma et Joy Bryant.