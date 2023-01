Quelles sont les races de chats les plus intelligents, selon la science ?

Une étude démontre quelles sont les races de chats les plus intelligents… Le vôtre s’y retrouve-t-il ?

On apprenait récemment quelles étaient les races de chiens les plus intelligents, c’est donc au tour des chats de se faire juger. Dans une étude publiée sur MDPI, une équipe a examiné une base de données de plus de 4300 chats représentant 26 groupes de races. Sept traits de personnalité ont été identifiés :

espièglerie, peur, agressivité envers les humains, sociabilité envers les humains, sociabilité envers les chats, problèmes de litière, toilettage excessif.

Le professeur Hannes Lohi du centre de recherche Folkhälsan de l’université a déclaré au Daily Mail : "La race la plus craintive était le bleu russe, tandis que l’abyssin était le moins craintif. Le Bengal était la race la plus active, tandis que le Persan et l’Exotique étaient les plus passifs. Les races présentant le toilettage le plus excessif étaient les siamois et les balinais, tandis que la race turque Van a obtenu des scores considérablement plus élevés en termes d’agressivité envers les humains et de sociabilité envers les chats."

Il en ressort que le Bengal serait la race une des races les plus intelligentes, certains peuvent marcher en laisse, comme un chien, taper dans la main avec leur patte (high five), ils sont faciles à dresser et semblent avoir une bonne mémoire. Ce chat est également très beau mais son intelligence et sa curiosité en font un animal de compagnie peu recommandé pour de nombreuses personnes. Il a un grand besoin d’attention et d’activités, il aime les grands espaces et se promener ce qui n’est pas possible pour de nombreuses personnes habitant en ville ou ayant peur de se le faire voler s’ils le laissent se balader en liberté (vu le prix de vente de ces chats de races).

Cette intelligence hors du commun lui viendrait de sa relation ancestrale avec le chat léopard d’Asie, un petit chat sauvage connu pour ses capacités de chasse et d’escalade, capable de nager.

Les autres races de chats les plus intelligents : l’Abyssin et le Birman.