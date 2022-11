Quelles sont les principales préoccupations des Belges ?

sont les trois pistes principales évoquées par les belges pour répondre à cette crise énergétique mais ce n'est pas tout comme l'explique Christophe Schoune, journaliste pour Imagine Magazine : "Une grande majorité des belges, dans toutes les classes d'âge et catégories sociales, souhaitent un bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. Il y a également sur le plan de la mobilité une adhésion massive à une diminution du prix des transports publics, et des trains en particulier, contrairement à ce que la SNCB envisage puisqu'elle va augmenter de près de 10% le prix des tickets de transport à partir de février. Et enfin, ce qu'on constate c'est qu'il y a une adhésion massive à un bannissement du système des voitures de société et des avantages en nature que cela représente."

Pour ce faire, ils comptent avant tout sur le politique selon le sondage, d'abord européenne puis fédérale.