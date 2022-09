Quelles sont les premières choses à savoir pour sauver une vie en cas d’accident ?

Tout le monde peut sauver une vie. Mais, il est important de savoir quoi faire et dans quel ordre. La formation "Premiers Secours" peut vous y aider. Il est important d’avoir les bons réflexes. La première chose à laquelle faire attention en cas d’accident, est sa sécurité et la sécurité de l’autre. On évite le suraccident. Si la sécurité est assurée, on peut établir un bilan de la victime. Ensuite, si on se sent en capacité d’agir on agit et on demande à quelqu’un d’appeler le 112. Si on ne se sent pas en capacité d’agir, on appelle directement le 112 qui peut vous guider à distance.