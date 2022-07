Quelles sont les plus grosses sommes remportées par les candidats de jeux télévisés ?

Les jeux télévisés sont l’endroit idéal pour gagner beaucoup d’argent en peu de temps. Dans Le 8/9 Continue, Ivan vous propose le top 5 des montants les plus importants remportés dans des émissions françaises.

En cinquième position, on retrouve la grande maestro de N’oubliez pas les paroles, Margaux. En 59 participations elle a remporté 530.000€, une somme qui lui a notamment permis d’acheter une maison.

Place ensuite aux Douze coups de midi avec Wiki Paul (Paul El Kharrat), qui après 153 participations est reparti avec un gain total d’une valeur de 691.000€. En effet, contrairement à N’oubliez pas les paroles, dans les Douze coups de midi, vous pouvez repartir avec de l’argent, des voyages ou des objets.

Les Douze coups de midi ont aussi vu Eric qui a participé 199 fois et qui est repartis avec un gain total de 912.000€. Une somme qui le place en troisième position de notre classement.

Pour la deuxième place de ce classement, retour en 2004, quand Qui veut gagner des millions a connu sa première gagnante d’un million. Une somme dont elle a pu profiter quelques années avant de décéder en 2014.

C’est un gagnant des Douze coups de midi qui trône sur ce top. Avec un gain de 1.026.107€ et 252 participations, Bruno Hourcade est le plus grand gagnant de jeux télévisés en France et il comptabilise également le plus grand nombre de participations.

Et les Belges ?

Le premier belge que l’on retrouve dans ce classement, c’est Renaud de Noubliez pas les paroles avec un gain de 391.000€. Notre chroniqueur, Kristofer est également dans le top 30 avec 309.000€ de gain.

Dans le monde ?

La plus grosse somme jamais gagnée au monde a été remportée en 2001 dans une émission néerlandaise, la somme était de 10 millions de florins, soit 4, 540 millions d’euros.

Aux Etats-Unis, Brad Rutter a remporté 4,454 millions dans le jeu Jeopardy qui est un jeu de culture générale.

En Allemagne un jeune garçon a également participé à une émission de culture générale et a remporté 3 millions d’euros.