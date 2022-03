Quelles sont les plantes naturelles pour lutter contre l’infection urinaire ?

L’huile essentielle d’origan ou de sarriette

Attention, ce sont des huiles essentielles assez fortes, il faut donc éviter de les utiliser pures. Cela provoquerait des brûlures sur la langue. Il existe des gélules mélangées avec des huiles végétales, qui sont plus digestes. Comme c’est assez puissant, on ne l’utilisera pas plus d’une semaine pour ne pas irriter l’estomac. Elles sont à utiliser si l'infection est déjà présente. Pour les personnes qui ne supportent pas les huiles essentielles, on pense à la propolis.