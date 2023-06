Quelles sont les plages européennes où l'on mange le moins cher ?

Il faut s'en tenir aux basiques pour indiquer si une plage vaut vraiment le coup d'un point de vue purement financier. On parle donc de glaces, de bières, de bouteilles d'eau et de sandwiches. Relevés à partir de la base de données Numbeo, tous ces indicateurs ont été intégrés à l'étude d'Omio et compilés à une note globale prenant aussi en compte la popularité d'une plage ainsi que les températures moyennes entre juin et septembre.

Résultat, mieux vaut se faire plaisir quand on a organisé des vacances en Europe orientale, notamment autour de la mer Egée ou de la Mer Noire. Précisément, c'est en Turquie que les prix sont les plus sages : 12 centimes la glace, 37 centimes l'eau en bouteille ou encore 1,61 euro la bière à la plage de Cléopâtre à Alanya, première destination de ce classement. Le pays du croissant est le plus récurrent dans le top 8, avec la plage de Side Halk et celle de Yahsi. Quant à ceux qui ont choisi la Bulgarie, ils n'auront pas non plus à craindre pour leur compte en banque avec des glaces qui ne coûtent pas plus d'un euro.

Pour ce qui est de l'Europe occidentale, l'Espagne avec la plage de Ses Illetes à Formentera et l'Allemagne avec la plage de Heringsdorf sont les seules options peu coûteuses, en tout cas quand on regarde le haut du panier...