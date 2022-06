Quelles sont les nouveautés liées aux congés des salariés ?

Il est plus que temps de penser à ses vacances, si pas pour certains être déjà sur le point de s’y rendre. En effet, en Belgique, tous les salariés travaillant à temps plein ont droit à 4 semaines de congé obligatoires durant l’année. Pour celle travaillant à temps partiel, on compte deux semaines par an. Cependant, la condition pour en bénéficier est d’avoir au préalable travaillé une année complète chez un employeur.

Cette condition est problématique car tant que cela n’est pas le cas, vous n’êtes pas éligible à en avoir légalement. Or, il est possible de changer de métier au cours d’une année, d’employeur ou tout simplement sortir fraîchement des études ce qui exclut complètement l’ambition de prendre des congés la première année…