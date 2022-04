Quelles sont les musiques qui ont influencé la création artistique de Basquiat ?

Si Jean-Michel Basquiat s’est surtout illustré à travers ses toiles, la musique a joué un rôle primordial dans sa — très courte — carrière. Les curateurs de "Jean -Michel Basquiat : King of Pleasure", actuellement au Starrett-Lehigh à New York, rendent hommage à ses diverses influences musicales à travers une série de playlists. Intitulées "Childhood", "Studio", "Nightlife" et "Legacy", elles ont été conçues par la famille de l’artiste et Spotify, afin d’accompagner l’exposition. On y trouve des morceaux de légendes comme Louis Armstrong et Nina Simone, mais aussi de groupes de hip-hop et de rock tels que Run-DMC, Tears for Fears et Blondie. Jean-Michel Basquiat fait d’ailleurs une apparition remarquée dans le clip du tube de 1981 de Blondie, "Rapture".