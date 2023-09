Quelles sont les méthodes habiles pour administrer un médicament à son animal de compagnie ?

1. La solution plaisir gourmand consiste à mettre le médicament dans un morceau de fromage, par exemple.

2. Il y a l'utilisation d'un "easypill", un complément alimentaire sous forme de petit boudin, mis au point par la marque Royal Canin. Cet easypill se vend à 4,50 euros et permet 8 prises de médicament.

3. Marchent bien aussi les boulettes appétentes de compléments mises au point par les firmes pharmaceutiques.

4. Dans son cabinet, un vétérinaire ouvre la gueule du chien, par exemple, avec son pouce et son index positionnés de part et d'autre des crocs. Ensuite, il baisse la machoire et introduit la pilule dans la bouche. Suit un massage du menton pour que l'animal déglutisse la pilule.

5. Les lance-pilules sont une très bonne méthode alternative. Ils coûtent 3 euros, et sont disponibles l'un avec un embout mou (pour les bouches de petits chiens), l'autre avec un embout dur (pour les plus gros comprimés). Ici, il n'est pas nécessaire d'ouvrir la gueule de l'animal. Il suffit de soulever la babine. On introduit le lance-pilule derrière la canine et on injecte la pilule.

Après l'administration du médicament, le chien reçoit chaque fois une récompense.