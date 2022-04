Quelles sont les meilleures destinations pour les nomades numériques ?

Lisbonne est à la tête de ce palmarès grâce aux nombreux avantages qu’elle offre aux nomades numériques. En plus d’être très bien desservie, la capitale portugaise bénéficie d’un climat doux. Mais ce n’est pas tout : ces dernières années, le gouvernement portugais a multiplié les initiatives pour attirer les créateurs de start-up et investisseurs étrangers dans la ville. "Les coûts immobiliers sont faibles et il existe un solide vivier de talents locaux. Les entreprises [dans l’IT] déplacent leur siège social au Portugal. La région s’internationalise de plus en plus. Je ne vois pas Lisbonne ou le Portugal ralentir de sitôt", a déclaré Ricardo Garcia, conseiller immobilier chez Savills Portugal, dans un communiqué.