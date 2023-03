Quelles sont les données personnelles que la RTBF utilise ?

La RTBF récolte et utilise vos noms, prénoms, adresse mail, date de naissance et localité. Lors de la connexion sur les sites et applications RTBF, ces champs sont obligatoires. D’autres champs, optionnels, sont proposés à l’inscription (comme l’adresse postale par exemple). Ils sont utiles dans certains cas. Si vous remportez le lot d’un concours, ce lot doit pouvoir vous être envoyé par la poste.

Vos données personnelles vous sont demandées lors de votre connexion dès que vous souhaitez consulter du contenu audio ou vidéo, entrer en contact avec la RTBF ou participer à un événement ou à un concours.

Dans le cas d’actions spécifiques (concours, festivals…), si la RTBF est amenée à partager vos données avec des partenaires, elle le fait moyennant votre autorisation préalable.

La RTBF récolte vos données afin de mieux connaître vos goûts et vos habitudes de consommation. L’objectif est de vous apporter du contenu personnalisé, sous la forme de recommandations par exemple.

Les algorithmes permettent de vous recommander des contenus adaptés à vos centres d’intérêt et de curiosité, à vos habitudes de lecture, de visionnage ou d’écoute. La RTBF accorde toutefois une attention au phénomène de " bulle de filtres ". Il s’agit d’éviter de vous enfermer dans une bulle de contenus toujours identiques. Les recommandations ne sont donc pas limitées aux seules habitudes de consommation. Nous nous efforçons de vous proposer également des contenus différents susceptibles d’aiguiser votre curiosité, de vous faire découvrir la diversité de la société et des créateurs, de vous ouvrir à d’autres horizons.

Quels sont mes droits relatifs à la protection des données personnelles ?

Pour en savoir plus sur la protection des données personnelles et de la vie privée >>> https://www.rtbf.be/charte

Pour en savoir plus sur l’utilisation des cookies >>> https://www.rtbf.be/cookies/