Quelles sont les destinations de vacances qui boostent votre pouvoir d’achat ?

Pour choisir une destination économique, vous devez prendre en compte deux données :

Le taux de change, si vous quittez la zone Euro : si l’euro est plus fort que la monnaie locale, vous aurez un pouvoir d’achat plus élevé, mais à l’inverse, si l’euro se déprécie, votre pouvoir d’achat sera inférieur.

L’évolution de l’inflation au cours des douze derniers mois.

En combinant ces deux informations, on obtient un classement des destinations plus ou moins avantageuses pour votre porte-monnaie établit par ING Belgium.

En bas du classement dans le rouge, on retrouve la Turquie, le Mexique et la Pologne. "Si vous avez été au Mexique l’année passée, les prix de cette année seront jusqu’à 15% plus élevés" explique Caroline. Pour la Turquie, les prix sont en moyenne plus élevés de 9,6%, contre 17,5% pour la Pologne.

Pour les Etats-Unis, les prix sont 1,9% plus élevés que l’année passée : "Si vous y allez pour la première fois, tout va vous sembler plus cher" prévient Caroline.

Tout en haut du tableau dans le vert, on retrouve la Norvège grâce à un taux de change avantageux. Votre pouvoir d’achat sera 8,9% plus élevé : "La Norvège reste un pays cher, prévient notre experte, mais si c’est votre rêve d’y aller, c’est le bon moment."

Le Japon et le Canada complètent le top 3 avec respectivement 5,8% et 3,7% de pouvoir d’achat en plus.

Dans la zone Euro, Caroline vous conseille le Portugal, notamment pour l’horeca qui est 37% moins cher qu’en Belgique.