Quelles sont les contraceptions masculines accessibles ?

La méthode de contraception thermique n’a pas de validation scientifique officielle mais se développe et gagne de plus en plus d’adeptes. Il s’agit de remonter les testicules grâce à un sous-vêtement créé sur mesure, le "slip chauffant", développé depuis les années 1980 par le Dr Mieusset. Cela permet d’augmenter la température des testicules de deux degrés, passant de 34 degrés à 36 degrés Celsius. Cela empêche la production de spermatozoïdes. Des spermogrammes sont à réaliser afin de suivre la diminution du nombre de spermatozoïdes dans le sperme. Il doit baisser à moins d’un million par millimètre.