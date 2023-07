Quelles sont les conséquences économiques de la crise sanitaire aux États-Unis ? Plusieurs Américains témoignent

Dans une Amérique "au bord de la dépression", les équipes du Doc du bourlingueur partent à la rencontre d’habitants de Californie, du Texas et du Midwest, confrontés depuis la crise Covid à de lourds problèmes financiers.

Ce dimanche, le bourlingueur fait route jusqu’aux États-Unis, où la crise sanitaire a eu des conséquences économiques et sociales désastreuses. Au total, on estime en effet que 80.000 entreprises familiales ont déposé la clé sous la porte en raison de difficultés financières liées au Covid, et que plus de 40 millions de personnes ont perdu leur emploi suite à la pandémie.

Parmi eux, Marc et Séléné racontent ainsi avoir dû fermer leur restaurant au bout de six mois et manquer d’argent pour payer les frais d’hospitalisation de leur fils. Kirin, quant à elle, peine à payer son loyer depuis qu’elle a perdu son emploi de caissière, et pourrait bien se retrouver expulsée de chez elle, si elle ne retrouve pas rapidement du travail.