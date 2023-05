Quelles sont les chansons préférées du roi Charles III ?

Cette playlist révélée en juin 2021 sur Spotify révélait un peu plus les goûts musicaux du souverain britannique. Il l'avait intitulée Music and Memories for Hospital Radio. Et pour cause, Charles avait réuni-là une dizaine de morceaux pour remercier les bénévoles des radios hospitalières, de santé et de bien-être d'avoir gardé les communautés connectées et d’avoir diverti les patients pendant la pandémie de Covid-19. On y retrouve également They Can't Take That Away From Me, une chanson écrite par George Gershwin et Ira Gershwin pour le film L'Entreprenant Monsieur Petrov avec Ginger Rogers et Fred Astaire en 1937.

Fred Astaire était également cité comme l'un des artistes les plus appréciés par sa défunte mère, Elizabeth II.