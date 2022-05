Quelles sont les caractéristiques de l’autisme au féminin ?

Ce trouble comportemental est repéré chez les garçons à partir de l’âge de trois ans. Les enfants de sexe masculin sont en fait plus facilement repérables que les filles. Ils sont souvent plus impulsifs, ont des troubles du comportement plus externalisés. Ils montrent aussi des signes plus frappants de TDHA (troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité).

De leur côté, les filles sont beaucoup plus renfermées, silencieuses et solitaires. C’est la raison pour laquelle on attribue souvent leur comportement à de la timidité ou de la réserve. Les médecins passent alors à côté d’un diagnostic d’autisme léger à profond.

Les troubles du comportement chez les filles sont donc beaucoup moins perceptibles parce qu’engrandissant, elles ont aussi tendance à cacher leur différence.