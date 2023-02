Quelles sont les boissons qui aident à diminuer sa tension ?

Ils sont environ 2,5 millions de Belges à souffrir d’hypertension artérielle, et la moitié s’ignore. Dans le 6/8, la nutritioniste Chantal Van der Brempt nous propose six boissons qui aident à baisser la tension.

L’hypertension est asymptomatique, il est donc important de faire vérifier occasionnellement sa tension à partir de 35 ans. En plus d’un mode de vie et alimentation équilibrées, certaines boissons peuvent contribuer à combattre ses problèmes, car ces boissons ont pour qualité de faire diminuer la pression sanguine.

Des jus de légumes

Le jus de betterave, surtout cru, est efficace pour faire baisser la tension. C’est lié aux nitrates qui se trouvent dans les betteraves et qui sont connus pour leur effet bénéfique sur la pression artérielle. D’autres molécules qui se trouvent dans la betterave semblent être tout aussi importantes pour la santé cardiovasculaire.

Le jus de tomate semble lui aussi avoir un effet bénéfique sur la pression sanguine et également sur le mauvais cholestérol. Il faut pour cela un jus de tomate non salé, car le sel a un effet opposé et va au contraire augmenter la pression sanguine.

Des jus de fruits

Le jus de grenade et le jus de myrtille ont des vertus anti-inflammatoire et antioxydante qui semblent également contribuer à baisser notre tension artérielle. Encore une fois, il faut veiller à consommer un jus naturel, sans ajout de sucre qui augmente la pression sanguine encore plus fortement que le sel.

Le lait

Les produits laitiers à faible teneur en matières grasses, tels que le lait écrémé mais aussi le yaourt écrémé font partie d’un ensemble de recommandations fondées sur des données scientifiques pour prévenir et traiter l’hypertension artérielle. Les chercheurs n’ont pas pu déterminer quel composant des produits laitiers en était responsable mais supposent que les minéraux comme le phosphore et le calcium jouent un rôle.

Le thé vert

La consommation de thé vert surtout, mais aussi de thé noir, a sur le long terme des effets bénéfiques pour la réduction de la pression artérielle. Quant au café, elle est sujette à controverse. Pour certaines recherches, la caféine semble créer un pic temporaire mais non significatif de pression artérielle ; pour d’autres, sa consommation à long terme est associée à un risque accru d’hypertension. Les effets pourraient être différents en fonction de chacun.