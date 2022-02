Quelles sont les alternatives aux maisons de repos ?

Vers l’âge de 60 ans, il est temps de commencer à réfléchir à son habitat, réfléchir aux adaptations nécessaires pour rester chez soi le plus tard possible. Peu de personnes ont envie de rentrer en maison de repos. On va toujours chercher à garder sa liberté et son autonomie le plus longtemps possible. La plupart du temps, à partir d’un certain âge, on commence à avoir quelques petits pépins de santé, mais dans la tête on est encore tout à fait bien.

L’idée, c’est d’intégrer un lieu conçu pour vivre ensemble, tout en gardant un petit "chez soi."

Mais quand le vieillissement se fait sentir, rester à la maison devient parfois plus compliqué. Il existe quelques pistes de résidences, qui permettent de conserver son autonomie, tout en se facilitant la vie. En règle générale, il va être question de cohabitation. "L’idée, c’est d’intégrer un lieu conçu pour vivre ensemble, tout en gardant un petit "chez soi"." explique Nicolas Evrard. Ces résidences permettent de conserver une bonne qualité de vie et de développer un tissu social autour de soi. Ce qui est important car, plus on vieillit, plus on a de difficultés à faire de nouvelles rencontres.