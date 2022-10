Quelles sont les aides auxquelles vous avez accès pour soulager votre facture d'énergie ?

La philosophie du gouvernement fédéral consiste à proposer aux ménages, dont les revenus ne leur permettent pas d'avoir accès au tarif social, une aide proportionnelle à leurs revenus plutôt que d'étendre le bénéfice du tarif social à une plus grande catégorie de citoyens.

Pour les ménages, un soutien mensuel de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l’électricité sera mis en place pour les mois de novembre et décembre. La mesure sera ciblée en fonction des revenus et des contrats. Le chèque mazout sera également porté à 300 euros.

Le tarif social permet à 2 millions de personnes de bénéficier de tarifs réduits sur le gaz et l'électricité. Il sera prolongé, ainsi que la TVA à 6%, jusqu'au 31 mars 2023.