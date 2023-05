Quelles sont les 6 espèces les plus menacées de Belgique ?

Ce 11 mai, nous fêtons la triste Journée mondiale des espèces menacées. Dans ce contexte, revenons sur les 6 espèces les plus menacées de notre pays, dans la catégorie "en danger critique" sur la liste rouge de l’UICN, qui énumère les espèces en voie d’extinction.

La Terre est, jusqu’à preuve du contraire, la seule planète de notre Univers à accueillir la vie dans une diversité et une beauté incroyable. Malheureusement, nous vivons actuellement la 6e extinction de masse, bien plus grave que les précédentes… Les espèces de l’ensemble de notre biodiversité sont en danger, de la plus petite des plantes, aux plus grands mammifères, des microscopiques champignons, aux arbres centenaires.

Voici les 6 espèces les plus menacées dans notre pays et qui pourraient rejoindre un jour le Dodo, le Tigre de Tasmanie et le rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest sur la liste des espèces disparues. Les données se basent sur la liste rouge de l’UICN, "établie en 1964, la Liste rouge est largement reconnue comme la source d’information la plus complète au monde sur le degré de menace auquel sont confrontées les espèces animales, végétales et fongiques."