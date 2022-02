Le code orange est en vue. De l'avis de beaucoup, on pourrait relâcher la pression et assouplir les mesures. Mais pour Leïla Belkhir, il y a des messages que l'on ne doit pas oublier.

Omicron est souvent banalisé. Il est moins sévère que les autres variants. C'est oublier un peu vite que dans certaines catégories de personnes, il provoque des formes graves et des décès.

L’infectiologue pointe aussi le paradoxe du baromètre Corona. Il a été réclamé depuis plus d'un an mais il est arrivé à un moment où le variant omicron a changé la donne. Il touche énormément de gens mais le ratio des hospitalisations est beaucoup plus faible.

Et surtout, il n'est pas dynamique, ne tient compte que des chiffres ou des retour des médecins généralistes qui sont en première ligne.Quelles sont encore les mesures sanitaires pertinentes ? On en parle avec Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc.