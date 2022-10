Quelles solutions pour diminuer les factures énergétiques des salles de spectacle ?

Et si certains théâtres parlent de fermer leurs portes en novembre, décembre ou janvier s’il faisait trop froid, au Théâtre Le Public, on ouvrirait plus largement les portes.

Au théâtre, plus il y a de spectateurs, plus on fait des économies d’énergie !

" On est en période "de guerre" et nous devons accueillir le maximum de spectateurs pour qu’ils puissent " se réchauffer. "Au théâtre, plus il y a de spectateurs, plus on fait des économies d’énergie !", explique Michel Kacenelenbogen.