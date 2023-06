Quelles sanctions si vous ne triez pas vos déchets alimentaires à Bruxelles ?

Les déchets alimentaires (épluchures, nourritures avariées, etc.) représentent plus d’un tiers de nos ordures ménagères. Jetés dans le sac blanc, (à Bruxelles) ces déchets non triés finissaient à l’incinérateur. Du grand gaspillage ! Or ces déchets alimentaires peuvent se transformer en engrais et en énergie verte.

C’est pour diminuer notre impact sur l’environnement, et aussi préserver les ressources que l’Europe impose ce tri de déchets alimentaires partout sur son territoire au plus tard le 31 décembre 2023.

Les sacs orange et ce tri existent depuis 2013 dans certaines communes bruxelloises. En 2017, toutes les communes bruxelloises s’y sont mises sur base volontaire. Mais depuis le 15 mai 2023, c’est une obligation pour les ménages, mais aussi toutes les entreprises et les administrations.