Quelles sanctions à l’encontre des auteurs d’accidents mortels sur la route ?

L’un des principaux problèmes, selon Bruno Gysels, c’est le délai entre un contrôle alcool avec ou sans accident et le moment où le conducteur va comparaître devant un tribunal : souvent un an, constate-t-il dans sa pratique. "Pendant cette année, il pourra en toute légalité continuer à conduire librement. Si certains conducteurs prennent la mesure du danger qu’ils représentent dès le premier accident, de nombreux autres continuent à faire face, seuls ou avec l’aide de leur avocat, aux attraits de l’alcool et/ou de la drogue."

En d’autres termes :

De nombreux conducteurs qui ont causé un accident sous influence continuent à conduire librement pendant un an sans que leur dépendance à l’alcool ne soit ni traitée, ni sanctionnée.

Une position largement partagée par l’administrateur délégué de l’association "Parents d’enfants victimes de la route". Koen Van Wonterghem pointe un délai trop long avant que la sanction soit connue (et donc appliquée) et un recours insuffisant à la déchéance du droit de conduire. "On considère pendant un an que le conducteur est apte et en mesure de bien se comporter dans le trafic." Absurde pour lui. "On peut être nettement plus sévère. Pour pas mal de gens, 'ma voiture c’est ma liberté', comme si on ne pouvait pas vivre sans voiture. C’est une privation de leur liberté absolue qui est parfaitement vivable. Les juges pourraient aller nettement plus loin. Il y a l’excuse du travail etc mais il y a moyen de faire plus en cette matière", estime-t-il, en soulignant que cette mesure protège les autres et a donc selon lui plus de sens que d’autres types de sanctions.

Il pointe également des améliorations possibles en termes de contrôle du respect de la décision de justice :"Un contrôle par l’agent de quartier pourrait aider à faire respecter cette décision. Au niveau des assurances on pourrait dissuader l’entourage de prêter une voiture etc."