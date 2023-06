Quelles précautions faut-il prendre si on veut divorcer en 2023 ? Les conseils de deux notaires

Le taux de divorces en Belgique a fortement augmenté à la suite de la crise sanitaire du Covid-19. Il touche toutes les couches sociales et toutes les tranches d’âge. Quand on envisage de divorcer ou de se séparer, des questions surviennent et souvent, sont source d’inquiétudes : vais-je être séparé de mes enfants ? Vais-je pouvoir rester dans mon appartement ou ma maison ? Y a-t-il des précautions à prendre ? Dans Tendances Première, les notaires Me Valérie Masson et Me Marc Van Beneden ont listé les points d'attention en cas de divorce.

Comme l’explique Me Valérie Masson, le divorce pour faute a été supprimé depuis la réforme sur la loi divorce de 2007. Il en reste deux : soit le consentement mutuel, soit le divorce pour désunion irrémédiable qui s’obtient facilement puisqu’il suffit d’être séparé depuis six mois, si la demande divorce se fait à deux, un an si c’est seulement l’un des deux qui le demande. Dans ce dernier cas, le juge renvoie les parties vers le notaire où tous les avoirs seront à partager, avec plus ou moins de bonne entente. Il faut ajouter les coûts des avocats et de notaire : "Je précise que c’est le changement de domicile qui atteste de la séparation entre les époux. Un divorce peut toujours être obtenu en prouvant une faute, comme la violence par exemple. Alors, la procédure est accélérée pour mettre les enfants à l’abri".