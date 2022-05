Quelles plantes sont bonnes pour booster sa concentration et sa mémorisation ?

En période d’examen, attention à l’alimentation. Pour bien étudier, il faut qu’elle soit équilibrée. Mais si on veut que notre mémoire soit performante et être concentré, on peut penser à prendre.

Des "vitamines B ." Toutes les vitamines B nourrissent le système nerveux. Ça ne booste pas uniquement la concentration et la mémoire, mais c’est également bon pour la résistance mentale et le stress.

On pense aussi au magnésium.

On n’oublie pas les acides aminés comme la tyrosine. Elle est bénéfique pour la mémoire.

Il y a trois différentes possibilités pour soutenir les étudiants. On peut proposer :

- Des nutriments à prendre avant période d’examens ;

- Des plantes et tisanes à boire pendant la période d’étude ;

- Des plantes à prendre juste avant l’examen pour tenir le coup.