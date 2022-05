Quelles perturbations dues à la grève générale de la fonction publique ce mardi 31 mai ?

Attendez-vous à des perturbations en ce mardi 31 mai, plusieurs secteurs publics sont touchés par la grève nationale.

Si vous comptez voyager en transport en commun, ce n'est pas gagné. Les lignes de bus des TEC, de la STIB et les trains de la SNCB sont perturbés. Voire à l’arrêt en province de Namur, de Liège et du Luxembourg. Les trains d’heure de pointe ne circulent pas non plus.

Du côté des administrations et des CPAS, tout est fermé.

Certains communes ont bien assurer la collecte des déchets, alors que d'autres pas.

Vous avez un rendez-vous à l'hôpital ? Pas de panique, il sera maintenu. Le service d'urgence fonctionne lui aussi.

Au niveau de l'enseignement, certains ont décidé de prendre part au mouvement.

Les pompiers et la police assurent quant à eux un service minimum.

Finalement, si vous êtes un adapte de la RTBF ou de la VRT, certains programmes TV pourraient être modifiés. Mais rassurez-vous, l'équipe des Pigeons sera au rendez-vous ! L'émission de ce mardi 31 mai est maintenue. Retrouvez-vous dès 18h30 sur la Une.