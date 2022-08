Ici, on distingue deux types de pâtes longues, les fines et les larges. Les fines, comme les spaghetti et capellini vont s’associer à des sauces légères à base d’huile et de crème, qui vont enrober les pâtes. Les pâtes larges, comme les tagliatelle ou pappardelle aiment les sauces riches et épaisses, comme les ragoûts.

Les sauces conseillées : pour les fines, sauce aux fruits de mer, aglio, olio & peperoncino ou Al Freddo et crème de truffe blanche. Pour les larges, sauce puttanesca ou al ragù.