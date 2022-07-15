Які новини цієї п'ятниці? | Quelles nouvelles ce vendredi?

Хаджа Лахбіб була призначена сьогодні вранці міністром закордонних справ замість Софі Вільмес. "Я матиму честь бути обличчям Бельгії за кордоном", - сказала колишня журналістка RTBF. Софі Вілмес оголосила, що залишає свою посаду вчора ввечері. У квітні вона залишила свою діяльність, щоб підтримати свого чоловіка, який страждає на рак мозку. У Бельгії новий міністр закордонних справ.

Політична криза в Італії... Прем'єр-міністр вчора подав у відставку після виходу "Руху 5 зірок" із правлячої коаліції. Італійської президент Республіки Маріо Драгі відмовився піти у відставку. Наступний крок: голосування в парламенті, призначене на наступний тиждень.

У Жиронді на південному заході Франції димом згоріло понад 5000 гектарів… Лісові пожежі продовжують поширюватися через спеку та вітер, незважаючи на мобілізацію 1000 пожежників. Наслідок: евакуйовано 10 тис. осіб, включно з туристами.

У нас стовпчик термометра ще більше підніметься найближчими днями... Позначки перевищуватимуть 35 градусів! У Брюсселі запрацював план по боротьбі з сильною спекою та озоновими опіками. Етап попередження для підвищення обізнаності широкої громадськості та медичних працівників про найбільш уразливих людей.

Цієї п'ятниці в американському Юджині стартує чемпіонат світу з легкої атлетики. 30 бельгійців готові спробувати виграти медалі... Серед фаворитів є, зокрема, Нафіссату Тіам у семиборстві.

Нарешті, сьогодні в Антверпені київське "Динамо" зіграє товариський матч проти "Антверпена". Флагманський футбольний клуб української столиці прийняв у середу в мерії Брюсселя, в рамках свого міжнародного туру "Зупиніть війну – Грайте за мир".