RTBFPasser au contenu
Rechercher

a ne pas manquer

Які новини цієї п'ятниці? | Quelles nouvelles ce vendredi?

Hadja Lahbib est la nouvelle ministre des Affaires étrangères en Belgique.
il y a 8 heures - mise à jour il y a 8 heuresTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Хаджа Лахбіб була призначена сьогодні вранці міністром закордонних справ замість Софі Вільмес. "Я матиму честь бути обличчям Бельгії за кордоном", - сказала колишня журналістка RTBF. Софі Вілмес оголосила, що залишає свою посаду вчора ввечері. У квітні вона залишила свою діяльність, щоб підтримати свого чоловіка, який страждає на рак мозку. У Бельгії новий міністр закордонних справ.

Політична криза в Італії... Прем'єр-міністр вчора подав у відставку після виходу "Руху 5 зірок" із правлячої коаліції. Італійської президент Республіки Маріо Драгі відмовився піти у відставку. Наступний крок: голосування в парламенті, призначене на наступний тиждень.

У Жиронді на південному заході Франції димом згоріло понад 5000 гектарів… Лісові пожежі продовжують поширюватися через спеку та вітер, незважаючи на мобілізацію 1000 пожежників. Наслідок: евакуйовано 10 тис. осіб, включно з туристами.

У нас стовпчик термометра ще більше підніметься найближчими днями... Позначки перевищуватимуть 35 градусів! У Брюсселі запрацював план по боротьбі з сильною спекою та озоновими опіками. Етап попередження для підвищення обізнаності широкої громадськості та медичних працівників про найбільш уразливих людей.

Цієї п'ятниці в американському Юджині стартує чемпіонат світу з легкої атлетики. 30 бельгійців готові спробувати виграти медалі... Серед фаворитів є, зокрема, Нафіссату Тіам у семиборстві.

Нарешті, сьогодні в Антверпені київське "Динамо" зіграє товариський матч проти "Антверпена". Флагманський футбольний клуб української столиці прийняв у середу в мерії Брюсселя, в рамках свого міжнародного туру "Зупиніть війну – Грайте за мир".

Loading...

La Belgique a une nouvelle ministre des Affaires étrangères. Hadja Lahbib a été désignée ce matin par le MR en remplacement de Sophie Wilmès. "J'aurai l'honneur d'être le visage de la Belgique à l'étranger", a déclaré l’ancienne journaliste de la RTBF. Sophie Wilmès a annoncé quitter son poste hier soir. Elle s’était retirée de ses activités en avril pour soutenir son mari, atteint d'un cancer au cerveau.

Crise politique en Italie… Le premier ministre a présenté sa démission hier, suite au départ du "Mouvement 5 Etoiles" de la coalition au pouvoir. La démission de Mario Draghi a été refusée par le président de la République italienne. Prochaine étape : un vote au parlement prévu la semaine prochaine.

Plus de 5000 hectares partis en fumée en Gironde, dans le sud-ouest de la France… Les feux de forêt continuent de se propager en raison de la chaleur et du vent, et malgré la mobilisation de 1000 pompiers. Conséquence: 10 000 personnes ont été évacuées, dont des touristes.

Chez nous, le thermomètre va encore grimper dans les prochains jours… On devrait même dépasser les 35 degrés! A Bruxelles, le plan forte chaleur et pics d'ozone a été activé. Une phase d’avertissement pour sensibiliser le grand public et les professionnels de la santé aux personnes les plus vulnérables.  

Début des championnats du monde d'athlétisme ce vendredi, à Eugene aux Etats-Unis. 30 Belges sont sur place pour tenter de gagner des médailles… Parmi les favoris, il y a notamment Nafissatou Thiam pour l'heptathlon.

Enfin, le Dynamo Kyiv joue ce soir un match amical face à l’Antwerp à Anvers. Le club de football phare de la capitale ukrainienne avait été reçu mercredi à l’hôtel de Ville de Bruxelles, dans le cadre de sa tournée internationale "Stop the war - Play for peace".

Articles recommandés pour vous