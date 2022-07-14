Актуальні новини на сьогодні | Quelles nouvelles ce jeudi?

Цього четверга король і королева відвідають постраждалих і вшанують жертв повенів... Цього дня проливні дощі, обрушилися на провінцію Льєж і вбили 39 людей. Буде зустрічь з громадянами, урочисте відкриття стели та навіть хвилина мовчання… Кілька пам’ятних церемоній проводяться в Лімбурзі, Шене, Труа та навіть у Пепінстері.

14 липня у наших сусідів-французів національне свято... Але пожежники при ділі. Майже 1000 пожежників гасять лісові пожежі в Жиронді на південному заході Франції, де димом охоплено понад 3700 гектарів. Погодні умови створюють важку ситуацію, сьогодні знову очікується 40 градусів... На щастя, обійшлося без жертв.

В Італії чи впаде сьогодні уряд Маріо Драгі? У парламенті має відбутися вотум довіри. І прем'єр-міністр попередив: якщо він не матиме підтримки всіх партій уряду, його випустять. Тому до соціальної та економічної кризи можна додати політичну кризу. Наступні парламентські вибори в Італії мають відбутися в першій половині 2023 року.

У спорті: Бельгія – Франція сьогодні ввечері на жіночому футбольному Євро! “ред флеймси" сподіваються принаймні на розрив проти фаворитів змагань.

Нарешті в Сполучених Штатах щойно встановлено новий рекорд, у долині смерті в Каліфорнії... Людовік Чорньйон завершив найгарячіший ультратриатлон! Французький триатлоніст проплив 3,8 кілометра, проїхав 180 кілометрів на велосипеді та пробіг марафон пішки, тобто 42 кілометри… Все це за 27 годин і особливо за пекучої температури, мінімум 34 градуси, з піком, зафіксованим на 56 градусах! Виконання, яке раніше не публікували, було занесене до Книги рекордів Гіннеса.