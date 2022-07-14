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Ukraine - Україна

Актуальні новини на сьогодні | Quelles nouvelles ce jeudi?

hier à 13:10Temps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Цього четверга король і королева відвідають постраждалих і вшанують жертв повенів... Цього дня  проливні дощі,  обрушилися на провінцію Льєж і вбили 39 людейБуде зустрічь з  громадянами, урочисте відкриття стели та навіть хвилина мовчання… Кілька пам’ятних церемоній проводяться в Лімбурзі, Шене, Труа та навіть у Пепінстері.

14 липня у наших сусідів-французів національне свято... Але пожежники  при  ділі. Майже 1000 пожежників гасять лісові пожежі в Жиронді на південному заході Франції, де димом охоплено понад 3700 гектарів. Погодні умови створюють важку ситуацію, сьогодні знову очікується 40 градусів... На щастя, обійшлося без жертв.

В Італії чи  впаде сьогодні уряд Маріо ДрагіУ парламенті має відбутися вотум довіри. І прем'єр-міністр попередив: якщо він не матиме підтримки всіх партій уряду, його випустять. Тому до соціальної та економічної кризи можна додати політичну кризу. Наступні парламентські вибори в Італії мають відбутися в першій половині 2023 року.

У спорті: Бельгія – Франція сьогодні ввечері на жіночому футбольному Євро“ред флеймси" сподіваються принаймні на розрив проти фаворитів змагань.

Нарешті в Сполучених Штатах щойно встановлено новий рекорд, у долині смерті в Каліфорнії... Людовік Чорньйон завершив найгарячіший ультратриатлонФранцузький триатлоніст проплив 3,8 кілометра, проїхав 180 кілометрів на велосипеді та пробіг марафон пішки, тобто 42 кілометри… Все це за 27 годин і особливо за пекучої температури, мінімум 34 градуси, з піком, зафіксованим на 56 градусахВиконання, яке раніше не публікували, було занесене до Книги рекордів Гіннеса.

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Le roi et la reine rendent visite aux sinistrés et hommage aux victimes des inondations ce jeudi… Un an jour pour jour après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la province de Liège et ont fait 39 morts. Rassemblements citoyens, inauguration de stèle ou encore minute de silence… Plusieurs cérémonies de commémorations sont prévues, à Limbourg, Chênée, Trooz ou encore Pepinster.

14 juillet, c’est jour de fête nationale chez nos voisins français. Mais les pompiers eux sont sur le pont. Près de 1000 pompiers luttent contre les feux de forêt en Gironde, dans le sud-ouest de la France, où plus de 3700 hectares sont partis en fumée. Les conditions météo rendent leur mission difficile, avec 40 degrés encore attendus aujourd'hui. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

En Italie, le gouvernement de Mario Draghi va-t-il chuter aujourd’hui? Un vote de confiance doit avoir lieu au Parlement. Et le Premier Ministre a prévenu : s'il n'a pas le soutien de tous les partis du gouvernement, il rendra sa démission. Une crise politique pourrait donc s'ajouter aux crises sociale et économique. Les prochaines élections législatives doivent normalement se tenir au premier semestre 2023 en Italie.

En sport : Belgique - France ce soir à l'Euro féminin de football! Les Red Flames espèrent au moins un partage, face aux favorites de la compétition.

Enfin aux Etats-Unis, un nouveau record vient d'être établi, dans la vallée de la mort en Californie… Ludovic Chorgnon a terminé l'ultra triathlon le plus chaud jamais réalisé. Le triathlète français a parcouru 3,8 kilomètres à la nage, roulé 180 kilomètre à vélo et couru à pied un marathon, soit 42 kilomètres… Le tout en 27h et surtout sous des températures caniculaires, 34 degrés minimum, avec un pic enregistré à 56 degrés! La performance, inédite, a été enregistrée pour le Guinness World Records.

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