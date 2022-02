Quelles leçons après les inondations de la mi-juillet ? L’ULB et la VUB se penchent sur la gestion de la catastrophe

L’étude se déroulera en deux phases. Dans un premier temps, des informations seront collectées au moyen d’entretiens, de questionnaires, de documents, etc. Dans une deuxième phase, ces données seront analysées et un rapport sera rédigé, comprenant une évaluation des informations collectées, une réponse détaillée aux questions posées, des conclusions et des recommandations, détaille le communiqué.

Le consortium présentera l’avancement des enquêtes au ministre et au Parlement. Le rapport final est attendu pour l’automne, ajoute la ministre.