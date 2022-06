Quelles huiles essentielles privilégier pour les maux de l’été ?

S’il est indispensable de glisser une protection solaire dans sa valise pour lutter contre les méfaits des rayons UV, personne n’est à l’abri d’un coup de soleil, surtout lors des premiers jours d’exposition. Il convient, bien évidemment, de ne pas se retrouver dans une telle situation, mais en cas de brûlure, l’huile essentielle de lavande sera votre meilleure alliée. Connue pour ses vertus réparatrices et apaisantes, elle calmera l’inconfort lié au coup de soleil, et aidera la peau à se régénérer plus rapidement. Une chose également valable pour les peaux irritées, ou sujettes aux démangeaisons.

D’une façon plus générale, l’huile essentielle de lavande se révèle être un compagnon de taille pour les peaux sensibles, plus susceptibles de développer de l’eczéma ou du psoriasis, par exemple. Et tout comme la menthe poivrée, elle apaisera les maux de tête, les nausées, et certains troubles digestifs, qui peuvent eux aussi gâcher partie ou intégralité des vacances.