Quelles études faire en Belgique pour travailler dans le jeu vidéo ?

On ne la présente plus tant lorsqu’on pense "études et jeu vidéo" c’est le premier nom qui vient en tête. À Albert Jacquard 5 options permettent aux étudiants de se spécialiser dans le domaine qu’ils choisiront : game art, tech art, game design, programmation ou game studies. Une pédagogie par projet, des offres de stage et des workshops animés par des professionnels du secteur constituent les atouts majeurs de cette formation qui prépare à une variété de métiers du domaine.

L’établissement propose un bachelier de transition en jeu vidéo, qui propose une vision générale des métiers de ce secteur, tandis que le Master lui cherche plutôt à spécialiser les étudiants dans un domaine. Pour plus d’information n’hésitez pas à visiter leur site internet.

"La Haute Ecole Albert Jacquard, la Haute Ecole en Hainaut (HELHa) et la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet s’associent à l’UCLouvain et l’UMons dans l’organisation d’un master en jeu vidéo doté d’une pédagogie immersive, en vue de favoriser le développement de jeux AAA en Wallonie, la création de start-up, et de (re) devenir les leaders européens en formation aux métiers du jeu vidéo. […] De l’idéation à la production, jusqu’à la mise sur le marché, toutes les étapes de la création d’un jeu vidéo sont traversées par notre cursus qui s’étale sur 5 années. Un choix d’option permet aux étudiant·es de se spécialiser et d’orienter leur carrière dans leur domaine de prédilection."