Quelles étaient les relations entre Hitler et Staline ?

Le 23 août 1939, pourtant, les deux hommes trouvent un terrain d’entente et signent un accord : le pacte germano-soviétique, qui officiellement constitue un traité de non-agression entre l’Allemagne et l’Union soviétique. La neutralité, cependant, n’est pas le seul objet de l’accord, qui comporte également un protocole secret par lequel Hitler et Staline se sont entendus pour se répartir les terres polonaises. Or, dès lors que l’armée allemande s’engage à ne pas attaquer à l’Est, toute sa force de frappe va s’abattre à l’Ouest, sur la France et le Royaume Uni…

L’entente, cependant, fut de courte durée. Le 22 juin 1941, Hitler lance l’opération Barbarossa, c’est-à-dire qu’il brise le pacte de non-agression conclu avec Staline et envoie des troupes allemandes en URSS, qui suite à cette invasion conclut une alliance avec le Royaume-Uni.