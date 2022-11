Quelles étaient les attaques et marques de soutien à Simone Veil après son discours pour l'IVG en 1974 ?

Le 26 novembre 1974 amorce un tournant décisif pour les Françaises et les Français. À l'Assemblée nationale, tous les regards de l'hémicycle sont fixés sur celle qui s’avance vers la tribune : Simone Veil.

Elle prononce un discours qu’elle a méticuleusement préparé. Face à elle, les membres de l’Assemblée Nationale s’agitent. Ils sont loin de lui être favorables. Elle doit convaincre 481 députés hommes, et 9 députées femmes, d’adopter son projet de loi qui fait tant polémique. La France est sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, et Veil occupe le poste de ministre de la Santé.

Son projet, son combat, dont la défense devant l’Assemblée est le paroxysme, n’est autre que la loi dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse.

La tâche s’annonce ardue. Un débat houleux éclate dans l'hémicycle après son allocution. Elle essuie des attaques blessantes, comme celle de Jean-Marie Daillet, qui 'oublient' son passé marqué par sa déportation à Auschwitz, reçoit des lettres d'insultes anonymes et pire encore, des croix nazies sont taguées sur les murs de son palier. Mais Simone mènera cette bataille extraordinaire jusqu’au bout grâce au soutien d'autres alliés comme Jean-Pierre Cot et Jean d'Ormesson.

Comment Simone Veil est parvenue à faire adopter ce fameux texte, là où son prédécesseur Michel Poniatowski avait échoué un an plus tôt ? Du 'manifeste des 343' signé par des grandes figures féminines qui déclenche le débat sur l'avortement à la loi de 1975, suivez le parcours historique d'un des plus grands combats féministes en France.