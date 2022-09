Quelles énergies ? Quels contrats ? Quelles aides ? Les réponses à vos questions sur la flambée des coûts de l’énergie

Les acomptes

Alors que les prix de l’énergie ont littéralement explosé ces derniers mois, les sommes demandées par les fournisseurs d’énergies atteignent des sommets. Plusieurs fournisseurs conseillent notamment de revoir vos acomptes à la hausse pour ne pas obtenir une mauvaise surprise lors de la régularisation de votre consommation. En effet, pour de nombreux Belges, les acomptes convenus avec leurs fournisseurs datent d’avant la hausse des prix de l’énergie et ne sont plus en adéquation avec les prix du marché.

Stéphane Boqué, porte-parole de la FEBEG, la Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières, refait le point sur les acomptes :

Les acomptes sont quelque chose de très important, à la fois pour le client et le fournisseur. L’idée générale c’est de calculer un acompte qui permette d’anticiper au mieux la consommation multipliée par le tarif du client au terme de l’année. Le fournisseur dispose soit de la consommation historique du client, soit d’une estimation sur base de sa situation de logement et de sa situation familiale, pour le volet consommation. C’est-à-dire les kilowatts-heure. D’autre part, le fournisseur dispose du tarif décidé contractuellement. Il multiplie donc la consommation par le tarif. Et distribue cela sur le nombre d’acomptes prévus dans le contrat. Les acomptes peuvent être mensuels, bimensuels, trimestriels, etc. en fonction des contrats. Le but est d’éviter des surprises, dans un sens comme dans l’autre et d’arriver à un résultat le plus proche possible de zéro montant dû ou remboursé lors du décompte annuel.

Précision importante : la majorité des fournisseurs offre une transparence totale à ce niveau. À savoir que sur leur plateforme en ligne, le client peut introduire lui-même ses données de compteurs, gaz et électricité. Et les communiquer régulièrement à son fournisseur. Pour un client qui dispose d’un compteur digital, cela peut se passer automatiquement, mais malheureusement, en Wallonie et à Bruxelles, l’équipement en compteurs digitaux est encore extrêmement faible. Le conseil : intéressez-vous à votre consommation, communiquez-la régulièrement sur la plateforme clientèle de votre fournisseur qui, sur base des informations reçues, peut encore mieux évaluer le montant de votre acompte. Certainement lorsqu’il s’agit d’un contrat variable.

Actuellement, les fournisseurs constatent que beaucoup d’acomptes sont insuffisants pour couvrir la facture finale. Pour éviter toute surprise, il vaut mieux volontairement adapter son acompte à la réalité de sa consommation et de l’évolution du tarif de son contrat. Les outils en ligne vous aident à faire cette démarche.