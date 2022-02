Quelles destinations pour les mélomanes ?

Londres est suivi de près par New York. La Grosse Pomme tire son épingle du jeu grâce à la popularité en ligne des nombreuses chansons qui y ont été enregistrées. Paris est en troisième position du classement. Un score honorable que la capitale française doit, en partie, à sa très forte concentration de magasins de disques par habitant. Seule Nashville la devance sur ce critère.

Sans grande surprise, Los Angeles et Berlin sont aussi dans le top 5 du classement des villes mondiales les plus influentes d’un point de vue musical. A noter que la capitale allemande présente le pourcentage le plus élevé d’emplois dans le secteur artistique, devant Stockholm et Paris.