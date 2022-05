Quelles Bleues face aux Red Flames à l’Euro 2022 ? Corinne Diacre a dévoilé sa sélection de 23 joueuses

Les Red Flames connaissent un peu plus précisément leurs adversaires françaises du prochain Euro féminin de football. Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’équipe de France féminine, a dévoilé sa liste de 23 joueuses sélectionnées pour porter le maillot des Bleues lors de l’Euro 2022 en Angleterre l’été prochain (du 6 au 31 juillet, à suivre sur la RTBF).

La plus grande interrogation autour de cette sélection concernait la présence éventuelle des récentes championnes d’Europe lyonnaises (et championnes de France une nouvelle fois depuis dimanche) Amandine Henry et Eugénie Le Sommer. Henry, ancienne capitaine de l'équipe mais en froid avec la sélectionneuse depuis plusieurs mois, et "ELS", meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France féminine mais écartée ces derniers mois, conservaient un mince espoir. Mais la réponse est rapidement tombée, au fil des 23 noms dévoilés en direct dans le journal de 13 heures de TF1 : Corinne Diacre a choisi de se passer de ces deux joueuses d’expérience, qui n’ont plus porté le maillot de l’équipe nationale depuis plus d'un an et dont le retour aurait, il faut l’avouer, représenté une petite surprise malgré le magnifique but marqué par Henry en finale de Champions League. La sélectionneuse n’a pas non plus appelé la Parisienne Kheira Hamraoui, dans la tourmente depuis son agression en novembre.

5 joueuses de Lyon, 5 joueuses du PSG

Les Bleues pourront néanmoins s’appuyer sur d’autres joueuses de l’Olympique lyonnais, la capitaine Wendie Renard et la meilleure passeuse de la Champions League féminine Selma Bacha notamment, ainsi que sur des joueuses offensives du PSG comme Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto (très attendue pour marquer des buts). Après leur élimination en quart de finale de la dernière Coupe du monde à domicile, les Bleues et leur sélectionneuse ont pour objectif annoncé d’atteindre la finale de l’Euro cette année et d’aller cherche leur premier titre sur la scène internationale.

La Belgique et la France s’affronteront le 14 juillet à Rotherham lors du deuxième match du groupe D dans cet Euro. Ives Serneels, le sélectionneur belge, annoncera sa liste de 23 Red Flames le lundi 20 juin.