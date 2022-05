Quelles alternatives aux systèmes de chauffage classiques?

La pompe à chaleur est l'alternative chauffage dite la plus économique et la plus écologique. Beaucoup de consommateurs optent pour cette alternative. Surtout au vu de l'importante hausse des prix du mazout et du gaz. Attention tout de même, le prix de l'électricité a lui aussi fortement augmenté. À Batibouw, certains exposants apportent alors d'autres solutions. Par exemple, en couplant l'appareil avec une installation de panneaux photovoltaïques. Si le poêle-chaudière n'est pas un système de chauffage à part entière, il permet certaines économies. Cinq stères de bois brûlés permettraient une épargne de 1000 litres de fuel, 1000 m3 de gaz ou encore 10 000 KW thermiques. Deux exemples d'alternatives qui intéressent fortement les visiteurs. Ces derniers recherchent tous un système de chauffage adapté aux besoins futurs et tenant compte de l'inflation actuelle.