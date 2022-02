Quelles aides possibles en cas de faillite ?

Pierre-Yves de Harven, Président de la Chambre des entreprises en difficulté au Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, explique la diminution du nombre de faillites en 2021 tout simplement par le fait que l’Etat belge, le SPF Finances et l’ONSS n’ont plus cité en faillite. A partir du moment où il n’y a plus de citation en faillite, il n’y a plus de déclaration de faillite.

Au dernier trimestre de 2021, l’ONSS a recommencé à citer en faillite et on observe depuis une légère augmentation. Le SFP Finances va lui aussi recommencer, on devrait donc noter une augmentation en 2022.

A Bruxelles, le nombre de faillites a fortement chuté, parce qu’il faut savoir que 80% des faillites y sont déclarées sur base d’une demande de l’Etat belge. S’il ne le demande plus, il y a moins de faillites à Bruxelles.

Parmi les faillites déclarées, certains secteurs sont plus touchés que d’autres, en lien avec la crise actuelle, en particulier l’Horeca où le nombre d’aveux de faillite a augmenté.