Quelle ville propose la meilleure offre en matière de coworking ?

La société Business Name Generator s’est penchée sur le coût des lieux de coworking dans une cinquantaine de villes comme Londres, Copenhague ou encore Dubaï. Elle a établi un classement en prenant en compte des facteurs comme le nombre de bureaux partagés disponibles ou encore leur prix moyen mensuel.

Londres est la destination préférée des adeptes du coworking. Il faut dire qu’ils ont l’embarras du choix dans la capitale anglaise, où l’on recense pas moins de 1.322 bureaux partagés. Ces salariés doivent toutefois être prêts à mettre le prix pour les utiliser : ils dépenseront, en moyenne, 308 dollars par mois (environ 318 euros) pour en louer un.

Singapour et Berlin figurent aussi dans le palmarès des villes les plus accueillantes pour les professionnels appréciant le coworking. On y trouve respectivement 214 et 192 espaces de ce genre. Autre avantage : ces néo-bureaux sont bien plus accessibles que ceux à Londres. Comptez 175 dollars par mois (environ 181 euros) à Singapour, et 210 dollars (217 euros) à Berlin.

Plusieurs villes canadiennes et espagnoles s’illustrent également dans le classement de Business Name Generator. Il s’agit de Toronto (5), Montréal (7), Barcelone (8) et Madrid (9).

San Francisco fait, elle, figure de mauvais élève. La capitale de la tech dispose d’une offre de coworking plus limitée. Il n’y existe étonnamment que 81 espaces de travail partagé… qui coûtent une petite fortune. Attendez-vous à payer, en moyenne, 359 dollars par mois (372 euros) pour en louer un. C’est légèrement plus que ce que doivent débourser les professionnels travaillant dans des espaces de coworking à Paris (292 dollars par mois).