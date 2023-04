Quelle vie une fois passée en mode vieillesse ?

Elle vit seule en ville au 3e étage sans ascenseur et a vaincu la maladie. Il est agriculteur et prépare sa retraite. Elle vient de perdre son mari et apprend à vivre sans lui. Ils sont retraités à Marseille et veulent profiter de la beauté du monde. Elle est libre et veut danser jusqu’au bout. Elle quitte son appartement pour un EHPAD. Ils renouvellent leurs vœux de mariage et veulent être enterrés ensemble.

Il. Elle. s, ce sont Françoise, Marie-France, Ali, Paul, Mohamed, Marcel, Claudette, Henri et Janine. Ils ont entre 64 et 92 ans et vivent chacun ce tournant majeur de l’existence.