Quelle œuvre de Leonard Bernstein fut un échec à sa création avant de devenir un standard du répertoire ?

On connaît bien le chef d’orchestre Bernstein, le pianiste même, et on oublie parfois sa formidable production musicale ! Et l’œuvre dont nous parle Clément Holvoet dans son Telle est la question témoigne de son génie, même si sa création fut calamiteuse. Mais quelle est cette œuvre qui fut un échec lors de sa création avant de devenir un standard du répertoire ?

Nous sommes en 1956 et Leonard Bernstein compose une opérette, intitulée "Candide". Le titre vous rappelle peut-être quelque chose et vous ramène à vos cours de littérature et de philosophie ? Cette opérette est directement inspirée du conte philosophique éponyme écrit par un certain François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire.

Cette satire du philosophe français est donc à l’origine de l’opérette de Bernstein. L’histoire de la composition de cette opérette commence par l’adaptation de l’Alouette de Jean Anouilh par la dramaturge américaine Lillian Hellman. Forte du succès de cette pièce de théâtre musical, elle décide d’adapter Candide de Voltaire de la même façon. Séduit par cette idée, Bernstein arrive à convaincre Lillian Hellman d’en faire non pas une pièce de théâtre musical mais une opérette comique. Et Lilian Hellman s’exécute.