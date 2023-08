Quelle surprise chez les Diables ? Cuypers, Keita, Raskin, Vanheusden, Léoni ou… Mertens, la rédaction foot RTBF Sport se mouille

Le Hesbignon respire la forme. A Gand, il est devenu grand. Il est logiquement le plus souvent cité parmi les potentiels heureux élus. Pour Lancelot Meulewaeter, on est proche d’une évidence : "Sans doute n’est-ce plus une surprise, mais la bonne idée serait d’inclure Hugo Cuypers. Il était surprenant de ne pas le voir repris en juin alors qu’il était le meilleur buteur belge toutes compétitions confondues (28). Vu l’absence de compétition pour Lukaku et Batshuayi, c’est une solution qui peut rentrer en compte. Son activité incessante et son flair ont sans doute déjà tapé dans l’œil de Tedesco."

Benjamin Deceuninck embraye : "il a déjà inscrit 10 buts toutes compétitions confondues depuis le coup d’envoi de la saison. Soit un but toutes les 67 minutes. Il a surtout prouvé l’année passée et cette saison qu’il pouvait être complémentaire avec plusieurs types d’autres attaquants. Il a donc un profil très intéressant pour un système à deux pointes. Il est collectif, travailleur, intelligent. C’est le moment de le tester. En bref, c’est surtout maintenant ou jamais."