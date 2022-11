Яке буде найкраще пиво? | Quelle sera la meilleure bière?

Reportage au Brussels Beer Challenge

C’est la question à laquelle doivent répondre 80 juges internationaux, convoqués par le " Brussels Beer Challenge ", un des plus grands concours de bières du monde. 1800 bières sont jugées, en 2 jours. C’est très sérieux (on ne badine pas avec la bière, en Belgique !) et ça se passe à Eupen, dans les Cantons de l’Est.

Dans la salle de dégustation, le silence est de mise. Seuls les verres qui s’entrechoquent rompent celui-ci. Le concours est international et réputé : " On a au total 41 pays qui sont représentés. Des brasseurs de ces pays ont envoyé des bières qualitatives pour les faire juger par un panel de 80 jurés qui viennent d’une vingtaine de pays différents ", détaille Thomas Costenoble, directeur.

Ces bières sont réparties en différentes catégories et seule la meilleure de chacune d’entre elles reçoit une médaille d’or. Des médailles d’argent et de bronze récompensent la deuxième et la troisième.

Les jurés viennent eux aussi de tous les continents. Alors comment jugent-ils ces bières ? " On a des standards bien précis, sur la couleur, sur l’arôme, le goût, l’arrière-goût, et on a un système de cotation qui est lié à tous ces critères ", explique le belge Charles Nouwen. " L’évaluation de ces critères peut varier en fonction de l’origine des jurés. On n’est pas forcément d’accord, suivant la région d’où on vient. On a une influence sur notre cote en fonction de ce qu’on mange et de ce qu’on boit tous les jours. Cela a automatiquement un impact sur notre manière de juger ", ajoute le suisse Yan Amstein. " Ce qui va déclencher chez moi un coup de cœur, c’est l’équilibre. Le côté malté, le côté houblon, l’amertume, tout ça forme un tout et explose dans la bouche. On sait tout de suite. On sent le coup de cœur et on se dit : ah oui, celle-là, elle est parfaite ou presque ", détaille encore la québecoise Maryse Picard.

Chaque juré déguste 35 bières par jour, en petite quantité. Une question d’habitude, disent-ils.

Vous voulez découvrir les résultats de la dernière édition ? C’est par ici ! Speciality Beer - Brussels Beer Challenge (NB : il faut gratter chaque case avec la petite pièce virtuelle pour découvrir les bières lauréates de chaque catégorie..)