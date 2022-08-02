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Ukraine - Україна

Який соус до картоплі фрі? | Quelle sauce avec les frites ?

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Коли справа доходить до вибору соусу до картоплі  фрі... Ми всі маємо свої улюблені! Ми підготували для вас вибір найкращих бельгійських соусів до картоплі фрі.

Чи знаєте ви секретний інгредієнт соусу Bicky? Це капуста! Зазвичай він супроводжує гамбургер Bicky , але він, очевидно, дуже добре поєднується з картоплею фрі!

Усі шанувальники бельгійського фільму Dikkenek знають цей соус: далласький! Цей соус шанувальники фільму шукали, але так і не знайшли. Минуло 10 років після виходу фільму, щоб соус Даллас побачив світ. Результат ? Трішки пікантний та солодкий соус.

Ви напевно вже бачили в магазині бренд William. Це була перша компанія, яка випустила на ринок соуси Andalouse і Brasil. William — типово бельгійська сімейна компанія, яка виготовляє соуси вже понад 50 років! Сьогодні їх соуси експортуються до Франції, Німеччини, Португалії, Люксембургу, Данії та Нідерландів! Brasil — це ТОЙ соус, який додасть екзотичної нотки вашій картоплі фрі! Соус "Бразил" — це солодкий соус із вишуканим смаком ананаса. William Brasil зроблений зі свіжих, дуже стиглих і солодких ананасів. До ананасів додають суміш кіршу та каррі, щоб надати пікантності.

Якщо андалузький соус натхненний іспанською кухнею, то саме в Бельгії він знаходить своє походження! У складі ви знайдете :майонез, помідори, цибуля, перець та спеції, це один із найпопулярніших соусів нашої прекрасної країни, його можна впізнати здалеку завдяки його кольору!

І звичайно єкласичний майонез, який ніколи не розчарує!

Смачного!

 

Quelle sauce avec les frites ? 

Quand il s’agit d’accompagner son paquet de frites d’une sauce… On a tous notre petite préférence ! On vous a préparé une sélection des meilleures sauces belges pour accompagner vos frites.

Connaissez-vous l’ingrédient mystère de la sauce Bicky ? Il s’agit du chou ! Elle accompagne généralement le Bicky burger en friterie, mais elle se marie évidemment très bien avec les frites !

Tous les fans du film belge Dikkenek la connaisse : la sauce Dallas ! Cette sauce, les fans du du film l’ont cherchée, sans jamais la trouver. Il aura fallu attendre 10 ans après la sortie du film pour que la sauce Dallas voie le jour. Le résultat ? Une sauce qui pique un peu tout en étant sucrée.

Vous avez certainement déjà vu au magasin la marque William. C’est la première entreprise qui a commercialisé les sauces Andalouses et Brasil. William est une entreprise familiale typiquement Belge qui fait des sauces depuis plus de 50 ans ! Aujourd’hui, leurs sauces sont exportées en France, en Allemagne, au Portugal, au Luxembourg, au Danemark et aux Pays-Bas ! La Brasil, c’est LA sauce qui apportera une touche exotique à vos frites ! La sauce Brasil est une sauce sucrée au délicieux goût d’ananas. La William Brasil est faite à base d’ananas frais, bien mûrs et sucrés. Aux ananas, ils ajoutent un mélange de kirsch et de curry pour ajouter un côté épicé au sucre du fruit.

Si la sauce Andalouse s’inspire de la cuisine espagnole, c’est bien en Belgique qu’elle trouve ses origines ! Composée de mayonnaise, tomates, échalotes, poivrons, piments et autres épices, elle est l’une des sauces phares des friteries de notre beau pays, on la reconnaît de loin grâce à sa couleur !

Il reste aussi la classique mayonnaise avec laquelle on est jamais déçu !

Bon appétit !

 

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