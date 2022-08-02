Який соус до картоплі фрі? | Quelle sauce avec les frites ?

Коли справа доходить до вибору соусу до картоплі фрі... Ми всі маємо свої улюблені! Ми підготували для вас вибір найкращих бельгійських соусів до картоплі фрі.

Чи знаєте ви секретний інгредієнт соусу Bicky? Це капуста! Зазвичай він супроводжує гамбургер Bicky , але він, очевидно, дуже добре поєднується з картоплею фрі!

Усі шанувальники бельгійського фільму Dikkenek знають цей соус: далласький! Цей соус шанувальники фільму шукали, але так і не знайшли. Минуло 10 років після виходу фільму, щоб соус Даллас побачив світ. Результат ? Трішки пікантний та солодкий соус.

Ви напевно вже бачили в магазині бренд William. Це була перша компанія, яка випустила на ринок соуси Andalouse і Brasil. William — типово бельгійська сімейна компанія, яка виготовляє соуси вже понад 50 років! Сьогодні їх соуси експортуються до Франції, Німеччини, Португалії, Люксембургу, Данії та Нідерландів! Brasil — це ТОЙ соус, який додасть екзотичної нотки вашій картоплі фрі! Соус "Бразил" — це солодкий соус із вишуканим смаком ананаса. William Brasil зроблений зі свіжих, дуже стиглих і солодких ананасів. До ананасів додають суміш кіршу та каррі, щоб надати пікантності.

Якщо андалузький соус натхненний іспанською кухнею, то саме в Бельгії він знаходить своє походження! У складі ви знайдете :майонез, помідори, цибуля, перець та спеції, це один із найпопулярніших соусів нашої прекрасної країни, його можна впізнати здалеку завдяки його кольору!

І звичайно єкласичний майонез, який ніколи не розчарує!

Смачного!