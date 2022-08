Який соус до картоплі фрі? | Quelle sauce avec les frites ?

Quand il s’agit d’accompagner son paquet de frites d’une sauce… On a tous notre petite préférence ! On vous a préparé une sélection des meilleures sauces belges pour accompagner vos frites.

Connaissez-vous l’ingrédient mystère de la sauce Bicky ? Il s’agit du chou ! Elle accompagne généralement le Bicky burger en friterie, mais elle se marie évidemment très bien avec les frites !

Tous les fans du film belge Dikkenek la connaisse : la sauce Dallas ! Cette sauce, les fans du du film l’ont cherchée, sans jamais la trouver. Il aura fallu attendre 10 ans après la sortie du film pour que la sauce Dallas voie le jour. Le résultat ? Une sauce qui pique un peu tout en étant sucrée.

Vous avez certainement déjà vu au magasin la marque William. C’est la première entreprise qui a commercialisé les sauces Andalouses et Brasil. William est une entreprise familiale typiquement Belge qui fait des sauces depuis plus de 50 ans ! Aujourd’hui, leurs sauces sont exportées en France, en Allemagne, au Portugal, au Luxembourg, au Danemark et aux Pays-Bas ! La Brasil, c’est LA sauce qui apportera une touche exotique à vos frites ! La sauce Brasil est une sauce sucrée au délicieux goût d’ananas. La William Brasil est faite à base d’ananas frais, bien mûrs et sucrés. Aux ananas, ils ajoutent un mélange de kirsch et de curry pour ajouter un côté épicé au sucre du fruit.

Si la sauce Andalouse s’inspire de la cuisine espagnole, c’est bien en Belgique qu’elle trouve ses origines ! Composée de mayonnaise, tomates, échalotes, poivrons, piments et autres épices, elle est l’une des sauces phares des friteries de notre beau pays, on la reconnaît de loin grâce à sa couleur !

Il reste aussi la classique mayonnaise avec laquelle on est jamais déçu !

Bon appétit !