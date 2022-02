Quelle représentation pour les personnes racisées dans le cinéma francophone? Assistez à un débat sur le sujet!

"Ça s'débat" et le collectif Des Blocs proposent ce jeudi 24 février, une soirée débat autour de la représentation des personnes racisées dans le cinéma francophone.

A cette occasion, cinq courts-métrages seront diffusés. Les projections seront suivies de "Ça s'débat" sur la représentation des personnes racisées dans le cinéma en compagnie de Maja-Ajmia Zellama réalisatrice - directrice de casting et Kadija Leclere réalisatrice - directrice de casting.

L'événement gratuit aura lieu ce jeudi au Théâtre National. Sans réservation mais CST obligatoire pour rentrer.

Voici les cinq-courts métrages présentés par Des Blocs en pré-programme :

19:00 → 20:30

"Rêve de chien" (2020 | 26’35)

L’habit ne fait pas le moine, l’arme ne fait pas le gangster !

"Pangolin partout, justice nulle part" (2020 | 25’09)

Des mystérieuses ondes électromagnétiques s’abattent sur Bruxelles. Des reptiles rôdent et les enfants du quartier mènent l’enquête.

"Le sac" (2020 | 20'30)

À Versailles, dans l'extrême nord-est de Bruxelles, 3 jeunes de quartier, Abdel, Mohamed et Anas veulent créer leur propre équipe de futsal. Entre argent licite et illicite, le choix est compliqué, mais ce choix devra être fait, de gré ou de force...

"Vendetta" (2021 | 10’27)

Après le meurtre de son frère, Nadège et ses acolytes décident de