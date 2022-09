Quelle réaction face aux dessins des enfants ? Il faut "donner le temps de la contemplation"

C’est comme cela, en lui faisant cadeau d’un dessin, qu’un enfant peut confier à un adulte les clés de l’univers imaginaire dans lequel il se construit quand chacun de ses paysages à raconter, devient l’opportunité de s’en faire un témoin privilégié...

Un dessin d’enfant, c’est un paysage mental créé par lui pour raconter une histoire en image qu’il nous donne à contempler.

Or, l’invitation à la contemplation des paysages constitue sans doute de nos jours le meilleur antidote aux écrans que l’on puisse mettre en place dans l’éducation de nos enfants. Il est en effet essentiel de leur apprendre à prendre le temps de contempler plutôt que se laisser happer continuellement par des images qui défilent à un rythme effréné qui crée sans doute de la sidération mais interdit toute forme de contemplation. On regarde un écran. On est éventuellement captivé par lui mais on ne contemple rien de ce qu’il nous donne à voir parce que la contemplation est par nature incompatible avec le rythme de diffusion auquel nous aliène l’espace numérique et auquel nous soumet l’univers digital qui ont, l’un et l’autre, fait de la vitesse d’apparition et de disparition des images qui se succèdent son cheval de bataille.

Un dessin d’enfant est une invitation à arrêter le temps pour écouter l’histoire que l’enfant, par son dessin, cherche à nous raconter et pour contempler ensemble la façon dont cette histoire a été mise en image. Prendre le temps de partager des paysages mentaux qui racontent une histoire et s’engager ensemble dans un exercice de contemplation partagée, c’est une donc une opportunité de transmettre cette hygiène mentale devenue essentielle dés lors qu’il est question de s’opposer à la tyrannie des écrans et aux terribles servitudes volontaires qui trop souvent nous aliènent, nous comme nos enfants, à leur puissance obscure.